Nella serata del 27 aprile, i dati sugli ascolti televisivi mostrano che «I Cesaroni» cercano di recuperare spettatori dopo il risultato deludente della settimana precedente. La terza puntata, trasmessa su Canale 5, vede protagonisti Claudio Amendola e il cast della fiction, mentre nel frattempo si registrano tensioni tra Scotti e De Martino in altri programmi. I numeri ufficiali sono disponibili e saranno analizzati per comprendere l’andamento della serata.

Dopo il flop della scorsa settimana, Claudio Amendola e il resto de I Cesaroni sperano nel miracolo degli ascolti tv con la terza puntata andata in onda su Canale 5. Rai 1, implacabile, ha risposto con la fiction La Buona Stella che ha per protagonista Miriam Dalmazio che non vuole cedere il podio dello share. Su Rai 2 Paola Perego ha condotto The Floor, ne rimarrà uno solo. Mentre Monica Maggioni è tornata su Rai 3 con Newsroom. Rete 4 ha confermato l’appuntamento con Quarta Repubblica e Italia 1 ha trasmesso il film 97 minuti. Su La7 è andato in onda La Torre di Babele. Nell’access prime time prosegue la sfida tra Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 e Gerry Scotti con La Ruota della Fortun a su Canale 5.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 27 aprile, I Cesaroni sperano nel miracolo. Scotti-De Martino in guerra

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