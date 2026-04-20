Il 19 aprile, la competizione tra Stefano De Martino e Gerry Scotti si è ripetuta durante la programmazione domenicale. In quella giornata, sono andate in onda le trasmissioni “Affari tuoi” e “La Ruota della Fortuna”, entrambe in diretta concorrenza tra loro. La sfida si è concentrata sulla conquista della quota di ascolti più alta, mantenendo vivo il confronto tra i due conduttori.

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti non conosce sconti, neanche la domenica: il 19 aprile è andata in onda un’altra gara all’ultimo punto di share tra Affari tuoi e La Ruota della Fortuna. Il primato della fascia dell’access prime time viene conteso ogni sera dai due conduttori, anche se, settimana dopo settimana, non si riesce a proclamare un vero e proprio vincitore. Nel frattempo la sfida continua anche in prima serata, tra programmi di intrattenimento, fiction e serie tv. Rai1 proponeva un nuovo episodio delle vicende di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, mentre su Rai2 l’appuntamento era come sempre con la serie N.C.I.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 19 aprile, De Martino e Scotti: la sfida continua

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