Ascolti tv 27 aprile | chi ha vinto tra I Cesaroni e La buona stella i dati in aggiornamento

Lunedì 27 aprile si sono sfidate due grandi fiction in prima serata: su Rai1 è andata in onda La buona stella con Francesco Arca, mentre su Canale 5 è stato trasmesso il nuovo episodio de I Cesaroni. I dati di ascolto sono ancora in aggiornamento e non sono stati ancora diffusi i numeri ufficiali, ma il confronto tra le due produzioni ha acceso il dibattito tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Gli ascolti di lunedì 27 aprile. Torna il testa a testa tra le grandi fiction delle ammiraglie: Rai1 ha puntato sulle vicende de La buona stella con Francesco Arca, mentre Canale5 ha risposto con il nuovo capitolo de I Cesaroni. In access prime time, la sfida tra De Martino e Gerry Scotti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ascolti TV 20 aprile, chi ha vinto tra I Cesaroni e La buona stella: i dati in aggiornamentoChi ha vinto tra I Cesaroni - Il ritorno in onda su Canale5 e la fiction di Rai1 La buona stella. Leggi anche: Ascolti tv 13 aprile, chi ha vinto tra I Cesaroni e La buona stella Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ascolti Tv ieri (26 aprile): Roberta Valente domina ancora, De Martino sopra Gerry Scotti; Ascolti TV domenica 26 aprile, Roberta Valente Notaio in Sorrento stravince (20.7%), Racconto di una notte (11.1%); Ascolti tv, Roberta Valente – Notaio in Sorrento vince la prima serata; Ascolti tv, De Martino vs Scotti: dopo il testa a testa di sabato c'è un game show che domina sull'altro. I dati Auditel per l'access prime time. Ascolti tv 27 aprile: chi ha vinto tra I Cesaroni e La buona stella, i dati in aggiornamentoGli ascolti di lunedì 27 aprile. Torna il testa a testa tra le grandi fiction delle ammiraglie: Rai1 ha puntato sulle vicende de La buona stella con Francesco ... fanpage.it Ascolti tv lunedì 27 aprile: La buona stella, I Cesaroni, The FloorAscolti tv 27 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Crollo di ascolti alla seconda puntata, voi stasera ci sarete facebook Complimenti a @RaiUno @francifialdini per gli Ascolti con 1.275.000 13,30% #DaNoiARuotaLibera Un bel programma condotto da una sempre più bellissima @francifialdini Foto UFFICIO STAMPA RAI #DaNoiARuotaLiberara x.com