La Procura Federale sta conducendo un’indagine sui simboli mostrati dai tifosi dell’Ascoli durante la partita contro l’Axum Molinari. Nel frattempo, si valutano possibili sanzioni disciplinari che potrebbero peggiorare la sospensione della Curva Nord, decisa a settembre. La situazione riguarda principalmente le immagini e i messaggi esposti dai supporter nel corso delle ultime gare. La questura e le autorità sportive stanno monitorando attentamente gli eventi.

? Cosa sapere La Procura Federale indaga sui simboli esposti dai tifosi Ascoli all'Axum Molinari.. Nuove sanzioni disciplinari rischiano di aggravare la sospensiva della Curva Nord di settembre.. La Procura Federale avvia accertamenti sui simboli esposti dai tifosi bianconeri presso la Curva Sud Ospiti, mentre l’Ascoli pianifica il rientro in campo per i playoff con gli allenamenti fissati al Picchio Village per giovedì 30 aprile alle ore 15. Il clima che si respira tra i vicoli di Ascoli e nei pressi dello stadio è cambiato improvvisamente. Se da un lato la squadra cerca la concentrazione massima per affrontare la fase decisiva della stagione, dall’altro le decisioni prese a seguito della gara contro il Campobasso stanno proiettando l’attenzione su questioni disciplinari che riguardano il tifo organizzato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ascoli, tra indagini sui tifosi e il piano Mastropietro per i playoff

Notizie correlate

L’Ascoli ora punta tutto sui playoff: la piazza chiede altre notti magicheAscoli, 28 aprile 2026 – La lunga stagione caldissima dell’Ascoli è destinata a proseguire con i prossimi appuntamenti playoff che terranno impegnati...

Ancora tu – Giulio Mastropietro tra filosofia, musica e progettazione culturale Ancora tu è lo spazio in cui incontrare, di nuovo, chi si è formato all’Università di Bergamo, chi a partire da quell’esperienza ha costruito il...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Derby Samb-Ascoli, scatta il daspo per un tifoso rossoblù; Omicidio Ascoli, l’indagato interrogato in smart working; Stampavano soldi falsi. Banconote in tutta Europa. Nei guai pure tre ascolani; Niko Tacconi ucciso da Emanuele Bellini ad Ascoli, le liti per una donna che li aiutava è il possibile movente.

Ascoli, Niko Tacconi ucciso a coltellate durante una lite: arrestato un 54enne, dubbi sul moventeSi chiamava Niko Tacconi e aveva 34 anni l'uomo che nella tarda serata di ieri, 19 aprile 2026, è morto per le ferite riportate durante una lite degenerata in aggressione all'interno di un appartament ... tag24.it

Omicidio Niko Tacconi, emerge il movente: la lite per una donna al centro delle indaginiLe indagini si concentrano sul contesto della lite: entrambi gli uomini frequentavano la stessa abitazione, da cui sarebbero nati attriti e tensioni nel tempo ... lanuovariviera.it

Di Napoli: “le favorite sono Ascoli, Catania e Salernitana” "L'ex attaccante della Salernitana è intervenuto a Goal su Goal a LIRATV" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #eseiprotagonista #liratv #Salernitana #arturoDiNapoli #Ascoli #dinapoli #goa - facebook.com facebook