Ancora tu – Giulio Mastropietro tra filosofia musica e progettazione culturale

Ancora tu è un luogo di incontro dedicato a coloro che hanno studiato all’Università di Bergamo, offrendo uno spazio in cui condividere esperienze e percorsi di vita. Si tratta di un punto di riferimento per chi ha avviato un percorso personale e professionale partendo da quell’esperienza universitaria. La realtà si propone come un punto di contatto tra persone che hanno attraversato il medesimo percorso formativo e ora si confrontano su temi legati a filosofia, musica e progettazione culturale.

Ancora tu è lo spazio in cui incontrare, di nuovo, chi si è formato all’Università di Bergamo, chi a partire da quell’esperienza ha costruito il proprio percorso di senso e di vita. Per l’occasione è tornato a trovarci Giulio Mastropietro, laureato in Filosofia. Oggi fa più cose, e già questo complica tutto: è musicista, educatore, lavora in una piccola ma vivacissima casa editrice, Lubrina Bramani, e organizza eventi culturali, fra cui lo spazio musicale che attraversa la Fiera dei Librai. Giulio è anche Lietto, cantautore che mescola ironia e malinconia, muovendosi tra storie quotidiane e immagini un po’ sghembe. Il mondo in cui si muove è sempre lo stesso, quello della creatività.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate ‘A tu per tu con San Francesco. Dalla ferita alla letizia’: una serata tra canto, teatro e musicaMilano, 26 febbraio 2026 – Omaggio a San Francesco d’Assisi tra canto, teatro e musica. Leggi anche: Amicizia in musica 2 tra l'I.C. Giulio Cesare e la scuola di musica di Verteneglio