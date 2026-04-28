Ascoli allarme al Teatro Romano | rischio danni irreparabili

Al Teatro Romano di Ascoli, si è sollevato un allarme riguardante il rischio di danni irreparabili. Il consigliere Cappelli ha richiesto la sospensione dei lavori di riqualificazione dell'area, evidenziando preoccupazioni circa la salvaguardia del sito. La questione riguarda le modalità di intervento e l’impatto delle operazioni di restauro sulla struttura archeologica. La situazione è oggetto di discussione tra le autorità e le parti coinvolte.

? Cosa sapere Il consigliere Cappelli chiede la sospensione dei lavori di riqualificazione al Teatro Romano di Ascoli.. Il progetto rischia di alterare l'identità storica del sito archeologico e il paesaggio locale.. Il consigliere di Ascoli Bene Comune, Cappelli, denuncia un intervento che rischia di compromettere in modo permanente il patrimonio del Teatro Romano ad Ascoli, chiedendo l’immediata sospensione dei lavori in corso. La tensione sale nei vicoli della città mentre il cantiere per la riqualificazione del sito archeologico prosegue senza sosta. Secondo quanto riferito da Cappelli, l’operazione non è affatto una valorizzazione, ma una trasformazione che ne snatura l’identità originaria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ascoli, allarme al Teatro Romano: rischio danni irreparabili Notizie correlate Supermarecross a Maccarese, Marevivo: “Rischio di danni irreparabili al litorale”“Basta con questo uso irresponsabile degli spazi naturali o semi-naturali da parte di organizzazioni private. Ponte Romano a Rieti: albero incagliato, rischio alluvione e danniPonte Romano a Rieti, l’allerta per l’albero incagliato: a rischio sicurezza e patrimonio storico Un quadro di potenziale pericolo si sta delineando...