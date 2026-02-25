Supermarecross a Maccarese Marevivo | Rischio di danni irreparabili al litorale

Fiumicino, 25 febbraio 2026 – “I Campionati Internazionali d’Italia su Sabbia Supermarecross si svolgeranno tra il 28 febbraio e il primo di marzo sull’arenile laziale di Maccarese, in provincia di Roma e, ancora una volta, un evento sportivo rischia di distruggere irrimediabilmente il litorale senza alcun riguardo per la sua conservazione”. A denunciarlo è Fondazione Marevivo, che con il C.I.T.A.N.G.E – Coordinamento italiano tutela ambienti naturali dai grandi eventi, si batte da anni per evitare che eventi come questi compromettano gli habitat di intere spiagge, “a scapito di qualunque forma di rispetto e tutela”. “Questo uso irresponsabile degli spazi naturali o semi-naturali da parte di organizzazioni private è spesso reso possibile avvalendosi della sola autorizzazione del Comune ospitante, senza alcuna legittimazione da parte degli organismi statali competenti – denuncia Rita Paone, Responsabile Divisione Spiagge e Coste Marevivo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

