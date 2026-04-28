Artigianato in Liguria | resiste il tessuto locale nonostante il calo

Nel primo trimestre del 2026, l’artigianato in Liguria ha segnato una riduzione dello 0,19%, con 82 imprese che hanno chiuso i battenti. Nonostante questa diminuzione, il settore si mantiene attivo, rappresentando un elemento importante del tessuto economico locale. I dati sono stati diffusi nelle ultime settimane, offrendo un quadro aggiornato sulla situazione delle attività artigianali nella regione.

? Cosa sapere Liguria: primo trimestre 2026, l'artigianato registra un calo dello 0,19% con 82 cessazioni.. La flessione regionale risulta inferiore al -0,31% registrato a livello nazionale.. Tra i vicoli della Liguria e le officine del Savonese, il primo trimestre 2026 segna un rallentamento per l’artigianato locale con una flessione dello 0,19% che vede la regione resistere meglio rispetto al calo più marcato registrato a livello nazionale. Camminando tra le botteghe storiche, dove l’odore del legno e del metallo si mescola all’aria salmastra, si percepisce il peso di un cambiamento silenzioso ma concreto. I dati elaborati dall’Ufficio Studi di Confartigianato indicano che, tra gennaio e marzo di quest’anno, il sistema artigiano ligure ha registrato 977 nuove iscrizioni a fronte di 1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Artigianato in Liguria: resiste il tessuto locale nonostante il calo Notizie correlate Liguria: l’artigianato resiste e guida il Made in Italy localeIn occasione della giornata dedicata al Made in Italy, la Regione Liguria ha dato il via a un programma di celebrazioni volto a valorizzare... Diesel: calo nelle vendite, ma boom nell’usato. L’auto a gasolio resiste nonostante restrizioni e nuove tecnologie.Il mercato automobilistico italiano presenta una curiosa contraddizione: mentre le case automobilistiche riducono drasticamente l'offerta di auto... Altri aggiornamenti Si parla di: Il Mercato Riviera delle Palme ad Albissola, Tutti Artigiani a Loano e celebrazioni per il 25 aprile: ecco cosa fare nel weekend. L'artigianato rallenta, ma la Liguria tiene più della media nazionale e del Centro NordGENOVA - L'artigianato in Liguria nel primo trimestre dell'anno tiene più della media nazionale e del Centro-Nord. Ad attestarlo i dati ... telenord.it Artigianato Liguria, meno imprese nel 2026: pesano costo dell'energia e materie prime più careSono i dati forniti da Confartigianato sul primo trimestre dell’anno: flessione meno grave rispetto ad altre regioni del nord-ovest ... primocanale.it