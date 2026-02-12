Diesel | calo nelle vendite ma boom nell’usato L’auto a gasolio resiste nonostante restrizioni e nuove tecnologie

Il mercato auto in Italia mostra una situazione particolare. Le nuove vendite di auto diesel scendono, ma il settore dell’usato registra un vero e proprio boom. Nonostante le restrizioni e le tecnologie più pulite, le auto a gasolio continuano a piacere ai consumatori, rappresentando ancora una fetta importante delle transazioni di seconda mano. Le case automobilistiche riducono l’offerta di diesel, ma il pubblico sembra mantenere fiducia in questo tipo di motore.

Diesel: L'Anomalia del Mercato Auto Italiano, tra Restrizioni e Preferenze dei Consumatori. Il mercato automobilistico italiano presenta una curiosa contraddizione: mentre le case automobilistiche riducono drasticamente l'offerta di auto diesel, i veicoli a gasolio continuano a dominare il mercato dell'usato, rappresentando il 41,5% dei trasferimenti di proprietà nel 2025. Un dato che riflette la persistente preferenza degli automobilisti italiani per questa tecnologia, nonostante le crescenti restrizioni e le alternative disponibili. Dal Dominio al Declino: La Storia Recente del Diesel. Un decennio fa, lo scenario era radicalmente diverso.

A partire dal 1 gennaio 2026, le accise sulla benzina e sul diesel sono state riviste, determinando un aumento dei prezzi alla pompa.

Nei primi mesi del 2025, le vendite al dettaglio in Italia fanno parlare di sé.

Le auto ibride plug-in superano per la prima volta le auto diesel in Europa nelle venditeIn passato il diesel dominava le strade europee, superando il 50% di quota di mercato nei primi anni 2010 grazie ai consumi ridotti e ai bassi costi di gestione. Sembrava destinato a restare la scelta ... motorionline.com

Fleet Pro 2025: in calo le vendite dei veicoli commerciali ma noleggio e diesel dominanoNel 2025, in un mercato dei veicoli commerciali leggeri in calo del 6,5%, il noleggio consolida il 40% delle immatricolazioni, con oltre l’80% dei mezzi alimentati a diesel. Tuttavia, il 66% delle ... motorionline.com

