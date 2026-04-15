In Liguria, l’artigianato continua a mantenere una presenza significativa nel panorama economico locale, contribuendo alla produzione di beni riconosciuti come parte del Made in Italy. In occasione della giornata dedicata a questa etichetta, la Regione ha avviato una serie di iniziative per mettere in luce le attività artigianali e il loro ruolo nel mantenere viva una tradizione produttiva radicata nel territorio.

In occasione della giornata dedicata al Made in Italy, la Regione Liguria ha dato il via a un programma di celebrazioni volto a valorizzare l’identità produttiva del territorio. Il Presidente Bucci e l’Assessore Piana hanno sottolineato come le eccellenze locali rappresentino un pilastro fondamentale che intreccia cultura, economia e capitale umano, fungendo da biglietto da visita per il saper fare italiano nel mondo. L’equilibrio dell’artigianato tra nuove imprese e sostegno istituzionale. Un dato significativo emerge dall’analisi del settore artigiano, considerato il vero vessillo della produzione ligure. Secondo le rilevazioni fornite da Movimprese relative all’anno 2025, il comparto ha dimostrato una resilienza notevole, mantenendo un bilancio stabile tra le attività che hanno cessato e quelle che si sono iscritte al registro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria: l’artigianato resiste e guida il Made in Italy locale

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