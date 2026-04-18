De Linea Art Festival Certosa regno dei creativi

La Certosa di Pontignano si appresta ad ospitare una nuova edizione del De Linea Art Festival, prevista per il fine settimana del 2 e 3 maggio. L’evento, giunto alla sua seconda edizione, coinvolge artisti e creativi che presenteranno le proprie opere all’interno della storica struttura. Durante le due giornate, saranno organizzate esposizioni di arte contemporanea e workshop aperti al pubblico.

La Certosa di Pontignano si prepara ad accogliere una nuova edizione del De Linea Art Festival, in programma sabato 2 e domenica 3 maggio. Promosso dal Comune di Castelnuovo Berardenga, con la direzione artistica di Riccardo Guasco e ideato da Matteo Marsan dello Stanzone delle Apparizioni, il festival mette al centro l’ illustrazione, la grafica d’autore e le arti visive, intrecciandole con teatro, musica e performance. Cuore dell’iniziativa saranno le residenze artistiche, che animeranno il chiostro delle celle: sabato 2 maggio, dalle 15 alle 19.30, lavoreranno dal vivo illustratori come Marina Marcolin, Francesco Poroli, Ale Giorgini ed Elisa Macellari, mentre domenica 3 maggio, dalle 10.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - De Linea Art Festival. Certosa regno dei creativi Notizie correlate Progetto Mon-Art, l’arte pubblica come strumento per abilitare nuovi stili di vita creativi e sostenibiliAl via una call per artiste/i chiamate/i a candidarsi per attivare dinamiche di rigenerazione culturale sul territorio di Parma: residenza d’artista... Ad aprile riapre il Giardino dei Tarocchi a Capalbio, regno della simbologia e del mistero di Niki de Saint PhalleIl parco è dedicato agli Arcani Maggiori dei Tarocchi, con una serie di sculture a tema: riprenderà le porte al pubblico l'1 aprile fino al 15... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: De Linea Art Festival. Certosa regno dei creativi; Césa Street Art Festival, parte la selezione degli artisti per la seconda edizione; Cesa, lo Street Art Festival cresce: chiuso il bando per la seconda edizione; Quarta edizione del Festival Desina a Napoli. De Linea Art Festival. Certosa regno dei creativiLa Certosa di Pontignano si prepara ad accogliere una nuova edizione del De Linea Art Festival, in programma sabato ... lanazione.it De Linea Art Festival 2025: la seconda edizione a PontignanoCASTELNUOVO BERARDENGA. Una grande novità per la seconda edizione di De Linea Art Festival, che si terrà nella splendida Certosa di Pontignano (Comune di Castelnuovo Berardenga) sabato 3 e domenica 4 ... ilcittadinoonline.it De Linea Art Festival. Paul Buchanan · Mid Air. Su quel filo da funambolo che Marina Marcolin percorre nel suo fare quotidiano, in quello spazio imperfetto e misterioso di un rullino fotografico o di una matita sul foglio di carta, è lì che raccoglie tracce quasi invi - facebook.com facebook