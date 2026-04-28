Durante un cambio d’ora in una scuola della provincia di Latina, si è verificato un episodio che ha coinvolto un insegnante e uno studente, portando all’apertura di un’indagine giudiziaria. Secondo le prime informazioni, il docente avrebbe praticato arti marziali contro il ragazzo, che ha sporto denuncia. La vicenda è ora sotto esame da parte delle autorità competenti, che stanno valutando eventuali responsabilità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un episodio nato durante un cambio d’ora e finito al centro di un’inchiesta giudiziaria. Un insegnante del Liceo Scientifico “Giovan Battista Grassi” di Latina è indagato per abuso dei mezzi di correzione e lesioni aggravate nei confronti di uno studente che, all’epoca dei fatti, aveva 17 anni. L’episodio vicino alla palestra. Secondo la denuncia presentata dai genitori del ragazzo, i fatti risalgono a dicembre 2025 e sarebbero avvenuti nei pressi della palestra dell’istituto di via Padre Sant’Agostino. Il tutto sarebbe nato dopo che lo studente avrebbe pestato una scarpa del professore. Il docente, secondo l’accusa, lo avrebbe richiamato chiedendogli di pulirla.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Arti marziali contro uno studente: indagato docente in provincia di Latina

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Latina, pesta la scarpa al professore e lui lo colpisce: docente indagato Sotto accusa un insegnante del liceo scientifico “Giovan Battista Grassi”: per la Procura avrebbe immobilizzato un 17enne con una tecnica di judo.

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