Un progetto in Kenya coinvolge l’artista Howtan Re, che sta realizzando laboratori creativi con bambini orfani. L'iniziativa mira a offrire uno spazio di espressione attraverso l’arte, coinvolgendo i bambini in attività di pittura e disegno. La presenza dell'artista si concentra sulla creazione di un ambiente favorevole alla libera espressione, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e il benessere dei giovani coinvolti.

L'arte come linguaggio universale di libertà, inclusione e rinascita. È questo il cuore di “Art for Freedom”, il progetto ideato dall'artista Howtan Re e realizzato in collaborazione con Ripartiamo APS, attualmente in corso in Kenya, dove l'artista è impegnato in una serie di laboratori creativi all'interno di strutture di accoglienza per bambini e ragazzi orfani tra Nairobi e Malindi. Figura di rilievo nel panorama dell'arte contemporanea, Howtan Re si è affermato a livello internazionale per la sua ricerca artistica capace di coniugare estetica, spiritualità e impegno sociale. Le sue opere, esposte in contesti di prestigio sia in Italia che all'estero, si distinguono per una forte carica simbolica e per la capacità di dialogare con temi universali come la vita, la rinascita e la connessione tra individuo e collettività.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Arte e solidarietà: Howtan Re in Kenya per realizzare laboratori creativi con i bambini orfani

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