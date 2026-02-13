Carnevale a Ceriano Laghetto | bambini a scuola di circo con giocoleria e laboratori creativi gratuiti

Ceriano Laghetto si prepara a un Carnevale di abilità: un circo di creatività per i bambini. Domenica 15 febbraio, il Centro Dal Pozzo si riempirà di colori e risate con “Il Circo di Carnevale”, un laboratorio gratuito che insegnerà ai più piccoli tecniche di giocoleria e attività creative, offrendo loro un modo divertente per imparare nuove abilità e trascorrere il pomeriggio in allegria.

Ceriano Laghetto si prepara a un Carnevale di abilità: un circo di creatività per i bambini. Ceriano Laghetto si anima di colori e risate: domenica 15 febbraio, il Centro Dal Pozzo ospiterà "Il Circo di Carnevale", un laboratorio gratuito per bambini che unisce la magia del circo all'apprendimento di nuove abilità. L'evento, promosso dalla Consulta Dal Pozzo, offre un pomeriggio di giocoleria e laboratori creativi, culminando nella realizzazione di una pallina da giocoleria da portare a casa. Un'ondata di allegria al Centro Dal Pozzo. L'iniziativa, pensata per celebrare il Carnevale in modo originale, si inserisce in un calendario di eventi diffusi in Lombardia.