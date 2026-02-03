Agli Eremitani tutti al museo con i bambini | letture animate e laboratori creativi tra arte e immaginazione

Questa mattina al Museo Eremitani di Padova, famiglie con bambini si sono riunite per partecipare a letture animate e laboratori creativi. Le attività, ispirate all’albo illustrato “Gianfranco Meggiato, Le Meraviglie Invisibili”, hanno coinvolto i più piccoli tra giochi, colori e storie, portando l’arte e l’immaginazione direttamente tra le mura del museo. Una domenica dedicata alla scoperta e al divertimento per tutti.

Pomeriggi al museo tra letture, arte e immaginazione: al Museo Eremitani di Padova arrivano letture animate e laboratori creativi ispirati all'albo illustrato "Gianfranco Meggiato, Le Meraviglie Invisibili".Il progetto, curato dall'autrice Elisa Spinello, nasce per avvicinare i più piccoli.

