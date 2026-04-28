Arsenale nel rudere | trovato un Kalashnikov e giubbotti antiproiettile

I carabinieri hanno scoperto ieri mattina in un rudere di Quindici un'arma da fuoco di tipo Kalashnikov e alcuni giubbotti antiproiettile. L’intervento si è svolto senza incidenti e l’area è stata posta sotto sequestro. La presenza di questi oggetti potrebbe essere collegata a attività illecite nella zona. Le forze dell’ordine continuano le indagini per approfondire il contesto del ritrovamento.

? Cosa sapere Carabinieri trovano Kalashnikov e giubbotti antiproiettile in un rudere a Quindici ieri mattina.. La Procura di Avellino indaga sulla provenienza dell'arsenale e su possibili legami criminali.. Un Kalashnikov con matricola abrasa, munizioni e giubbotti antiproiettili sono stati rinvenuti ieri mattina a Quindici, dopo la segnalazione di alcuni operai che stavano effettuando delle demolizioni vicino a un casolare abbandonato. L’intervento dei Carabinieri è scattato subito dopo l’allerta ricevuta dai lavoratori impegnati nei cantieri confinanti con la struttura dismessa. Sul posto è intervenuta la Stazione di Quindici, supportata dalla Compagnia di Intervento Operativo del 14° Battaglione Carabinieri Calabria, che si trova in quella zona da diversi giorni per attività di controllo preventivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arsenale nel rudere: trovato un Kalashnikov e giubbotti antiproiettile Notizie correlate Quindici, arsenale in un casolare: kalashnikov e giubbotti sequestratiRinvenute armi da guerra e munizioni in un casolare abbandonato a Quindici: indagini dei Carabinieri coordinate dalla Procura di Avellino Un... In casa con armi, banconote false e giubbotti antiproiettile: 22enne resta in carcereGli inquirenti vogliono capire se il giovane custodisse soltanto le armi oppure se facesse parte di un gruppo criminale più ampio Resta in carcere il...