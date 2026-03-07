In casa con armi banconote false e giubbotti antiproiettile | 22enne resta in carcere

Un giovane di 22 anni di Pellezzano è stato arrestato mercoledì sera dalla Polizia di Stato durante un blitz in un appartamento nel quartiere Sant’Eustachio di Salerno. Nella stessa operazione sono stati trovati armi, banconote false e giubbotti antiproiettile. Il ragazzo è stato subito portato in carcere e rimane detenuto.

Gli inquirenti vogliono capire se il giovane custodisse soltanto le armi oppure se facesse parte di un gruppo criminale più ampio Resta in carcere il 22enne originario di Pellezzano arrestato mercoledì sera dalla Polizia di Stato dopo un blitz in un appartamento del quartiere Sant’Eustachio, a Salerno. Nell’abitazione, nella sua disponibilità, gli agenti hanno trovato armi, giubbotti antiproiettile e banconote false. Durante la perquisizione i poliziotti hanno scoperto quattro pistole con munizioni di vario calibro. In casa c’erano anche due giubbotti antiproiettile appartenenti a un istituto di vigilanza privata, un manganello artigianale e uno scooter che è risultato rubato dopo i controlli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

