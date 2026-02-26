Caserta centro benessere a luci rosse | scoperto cliente in camera da letto scatta il sequestro

A Caserta, un centro benessere è stato oggetto di un intervento delle forze dell'ordine dopo aver trovato un cliente in una stanza privata, lontano dalle attività di relax previste. La struttura, che avrebbe dovuto offrire servizi di benessere, si è rivelata coinvolta in pratiche non autorizzate e sono stati sequestrati vari elementi. La vicenda ha portato alla chiusura temporanea del locale.

Doveva essere un luogo dedicato al relax e al benessere del corpo, ma dietro le luci soffuse e i lettini da massaggio si nascondeva ben altro. È quanto hanno scoperto le Fiamme Gialle del Gruppo di Caserta, che nel capoluogo di provincia hanno sequestrato un centro benessere dove, secondo le indagini, alle prestazioni terapeutiche si affiancavano servizi di natura sessuale. Il blitz è scattato nel momento in cui i militari hanno fatto accesso nei locali del centro. Durante il controllo, una ragazza è stata sorpresa in compagnia di un cliente all'interno di una camera da letto. L'uomo avrebbe ammesso di aver ricevuto un massaggio seguito da una prestazione sessuale.