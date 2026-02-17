A Novoli arriva la Festa Greca con street food musica e birra tradizionale

A Novoli si accende la Festa Greca dal 19 al 22 febbraio 2026, portando sapori e suoni della Grecia nel cuore di Firenze. La manifestazione si svolge nel Centro Commerciale San Donato, attirando residenti e visitatori desiderosi di assaporare street food autentico, ascoltare musica tradizionale e brindare con birra artigianale. La presenza di bancarelle e concerti crea un’atmosfera vivace e colorata, trasformando il quartiere in un piccolo angolo di Mediterraneo.

Il quartiere fiorentino di Novoli si trasforma in un angolo di Mediterraneo grazie alla Festa Greca, un evento che dal 19 al 22 febbraio 2026 anima gli spazi del Centro Commerciale San Donato. Per quattro giornate intere, con un orario continuato che va dalle 10.00 fino a mezzanotte, l'area di via Forlanini 1 accoglie i visitatori a ingresso gratuito, offrendo un'immersione totale nelle tradizioni elleniche. Il cuore della manifestazione è un articolato percorso gastronomico dove spiccano ingredienti selezionati e preparazioni espresse, tra cui la classica pita gyros, affiancata da diverse varianti vegetariane studiate per includere ogni tipo di palato.