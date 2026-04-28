Agropoli arrestato il latitante per abusi su minori | irruzione finale

I Carabinieri di Agropoli hanno arrestato un uomo ricercato da due anni, accusato di aver commesso abusi su minori. L’arresto è avvenuto durante un’operazione di polizia, che ha portato all’irruzione nel luogo in cui si nascondeva. L’uomo, che si trovava in una località della provincia, è stato condotto in caserma per le procedure di qualificazione e giudizio.

? Cosa sapere I Carabinieri arrestano ad Agropoli il latitante Giuseppe Pignalosa dopo due anni di fuga.. L'uomo deve scontare oltre cinque anni di reclusione per violenza sessuale su un minore.. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno catturato ad Agropoli, in provincia di Salerno, Giuseppe Pignalosa, il settantunenne latitante dal 2024 a seguito di una condanna per violenza sessuale su un minore. L’uomo, che doveva scontare una pena residua di 5 anni, 3 mesi e 12 giorni di reclusione per i fatti avvenuti nel 2012, era riuscito a sfuggire alla giustizia per due anni. La conclusione della fuga è avvenuta dopo che i militari dell’Arma hanno sorvegliato l’abitazione dove il ricercato si era nascosto, effettuando ripetuti appostamenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agropoli, arrestato il latitante per abusi su minori: irruzione finale Notizie correlate Vicedirettore TG arrestato: 18 mesi di abusi su minoriUn giornalista di 52 anni, già vice direttore di un telegiornale nazionale, è stato arrestato dai carabinieri insieme alla sua compagna,... Salerno, condannato per abusi su minori: 71enne arrestato dopo mesi di latitanzaÈ finita ad Agropoli, in provincia di Salerno, la latitanza di Giuseppe Pignalosa, 71 anni, ricercato dal 2024 dopo una condanna definitiva per... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Latitante condannato per violenza sessuale su minore arrestato ad Agropoli; Latitante arrestato ad Agropoli: deve scontare oltre 5 anni per abusi su minore; Arrestato pedofilo. Era irreperibile. Carabinieri costretti a irruzione; Condannato per violenza sessuale su minore, arrestato dopo due anni di latitanza. Latitante arrestato ad Agropoli: deve scontare oltre 5 anni per abusi su minoreFine della fuga per un 71enne condannato per violenza sessuale su minore è stato catturato dai carabinieri in un appartamento ad Agropoli. infocilento.it Napoli, pedofilo latitante da due anni catturato ad AgropoliÈ stato rintracciato e arrestato ad Agropoli Giuseppe Pignalosa, irreperibile dal 2024 e destinatario di una condanna definitiva per violenza sessuale su ... cronachedellacampania.it Agropoli, 71enne arrestato per violenza sessuale su minore: era irreperibile dal 2024 - facebook.com facebook