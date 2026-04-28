Arrestato in Messico Audias Flores Silva uno dei capi del cartello della droga Jalisco Nueva Generación

Un militare messicano ha arrestato in Messico un uomo ritenuto uno dei leader del cartello della droga Jalisco Nueva Generación. L’arresto è avvenuto in una operazione condotta nelle ultime ore. L’individuo preso in custodia è considerato uno dei soggetti di spicco del gruppo criminale attivo nel paese. L’operazione si è svolta in una zona abitualmente frequentata dai membri del cartello.

L’esercito messicano ha arrestato Audias Flores Silva, uno dei capi di Jalisco Nueva Generación (CJNG), tra i più potenti cartelli della droga attivi in Messico. L’anno scorso, Donald Trump aveva designato questo e altri cinque cartelli messicani come organizzazioni terroristiche straniere, e gli Stati Uniti avevano stabilito una ricompensa di cinque milioni di dollari per chi avesse fornito delle informazioni utili per arrivare al malvivente. Come riportano i media locali, gli agenti avrebbero intercettato il comandante regionale del CJNG mentre si nascondeva in un fossato a bordo strada vicino alla località di El Mirador, nello Stato di Nayarit.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Arrestato in Messico Audias Flores Silva, uno dei capi del cartello della droga Jalisco Nueva Generación Notizie correlate Messico, operazione antinarcos: arrestato Audias Flores Silva detto ‘El Jardinero’, il possibile erede di ‘El Mencho’L’esercito messicano ha arrestato nel nord-ovest del Paese Audias Flores Silva, noto come ‘El Jardinero’, considerato uno dei principali leader del... Terrore in Messico dopo la morte di El Mencho: guerra interna nel cartello Jalisco Nueva GenerationLa morte di Nemesio Ruben Oseguara Cervantes, detto 'El Mencho', rischia di aprire una pericolosa battaglia interna per la successione alla guida del... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Messico, operazione antinarcos: arrestato Audias Flores Silva detto ‘El Jardinero’, il possibile erede di ‘El Mencho’; In Messico arrestato El Jardinero, il re dei narcos del cartello di Jalisco; Messico, arrestato El Jardinero, boss del cartello di Jalisco. Era tra i possibili eredi del Mencho; Messico, arrestato El Jardinero: uno dei boss del cartello di Jalisco. Messico, arrestato il re dei narcos Audias Flores Silva: Usa chiede estradizioneColpo ai narcos in Messico. Le forze speciali del Paese hanno arrestato Audias Flores Silva, alias El Jardinero. L’uomo, capo regionale del Cartel de Jalisco Nueva Generacion, è considerato come un ... tg24.sky.it In Messico arrestato El Jardinero, re dei narcos a JaliscoRoma, 28 apr. (askanews) – Le forze speciali messicane hanno arrestato Audias Flores, noto come El Jardinero, uno dei principali comandanti del potente Cartello di Jalisco Nuova Generazione (Cjng), ... askanews.it 🇲🇽 Flores Silva, detto "El Jardinero", identificato come uno dei presunti leader del Cartello Jalisco Nuova Generazione (CJNG), è stato arrestato due mesi dopo la caduta di "El Mencho", considerato per anni il capo supremo dell'organizzazione. Il Segretario al x.com