Arrestato in Messico Audias Flores Silva uno dei capi del cartello della droga Jalisco Nueva Generación

Da metropolitanmagazine.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un militare messicano ha arrestato in Messico un uomo ritenuto uno dei leader del cartello della droga Jalisco Nueva Generación. L’arresto è avvenuto in una operazione condotta nelle ultime ore. L’individuo preso in custodia è considerato uno dei soggetti di spicco del gruppo criminale attivo nel paese. L’operazione si è svolta in una zona abitualmente frequentata dai membri del cartello.

L’esercito messicano ha arrestato Audias Flores Silva, uno dei capi di Jalisco Nueva Generación (CJNG), tra i più potenti cartelli della droga attivi in Messico. L’anno scorso, Donald Trump aveva designato questo e altri cinque cartelli messicani come organizzazioni terroristiche straniere, e gli Stati Uniti avevano stabilito una ricompensa di cinque milioni di dollari per chi avesse fornito delle informazioni utili per arrivare al malvivente. Come riportano i media locali, gli agenti avrebbero intercettato il comandante regionale del CJNG mentre si nascondeva in un fossato a bordo strada vicino alla località di El Mirador, nello Stato di Nayarit.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Arrestato in Messico Audias Flores Silva, uno dei capi del cartello della droga Jalisco Nueva Generación

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