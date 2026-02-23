Terrore in Messico dopo la morte di El Mencho | guerra interna nel cartello Jalisco Nueva Generation

La morte di Nemesio Ruben Oseguara Cervantes, noto come 'El Mencho', ha provocato tensioni tra i membri del cartello Jalisco Nueva Generation. La perdita del leader ha portato a scontri interni e a una lotta per il potere, coinvolgendo diverse fazioni. Le autorità temono che questa fase di instabilità possa aumentare la violenza nella regione. La situazione resta molto tesa e ancora da monitorare.

La morte di Nemesio Ruben Oseguara Cervantes, detto 'El Mencho', rischia di aprire una pericolosa battaglia interna per la successione alla guida del cartello Jalisco Nueva Generation. Anche perché quello che veniva considerato il delfino del 59enne ex agente di polizia diventato il più potente narcos del Messico, il figlio Ruben Oseguera Gonzalez, detto appunto 'El Menchito', si trova in carcere negli Stati Uniti dove dallo scorso marzo sconta una condanna all'ergastolo. Oseguera ha un altro figlio e un figliastro, ma questi "non hanno influenza sui comandanti degli altri cartelli", spiega alla Cnn David Saucedo, esperto di sicurezza di Città del Messico, sottolineando come il vuoto di potere che si è venuto a creare ai vertici del cartello potrebbe far scoppiare un conflitto interno simile a quello che si è avuto nel cartello di Sinaloa dopo la cattura nel 2024 di Ismael 'El Mayo' Zambada. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Messico, caos dopo l’uccisione di El Mencho, capo del cartello di Jalisco. Gli Usa: “Sosteniamo il Paese”L’uccisione di El Mencho, leader del cartello di Jalisco, ha scatenato il caos in Messico.

Messico nel caos dopo la morte di El Mencho: lo Stato colpisce il cartello, il Paese sprofonda nella violenzaEl Mencho, leader del Cartello Jalisco Nueva Generación, è stato ucciso durante un'operazione delle forze di sicurezza.

Le calciatrici scappano negli spogliatoi in Messico durante la partita: impossibile far finta di nienteTerrore in Messico durante Necaxa-Querétaro femminile: spari ed esplosioni fuori dallo stadio, l'arbitro sospende il match e le giocatrici scappano negli ... fanpage.it

Messico, ucciso El Mencho: offensiva contro il Cjng. Card. Aguiar Retes: Costruire insieme la pace sociale nella nostra PatriaBlocchi stradali, veicoli incendiati, centri commerciali e negozi assaltati e dati alle fiamme. Domenica di terrore in Messico, a partire dallo Stato di Jalisco e in altri Stati del Messico centrale e ... difesapopolo.it

Fondatore del famigerato cartello Jalisco Nueva Generación, noto altresì con l'acronimo CJNG, era considerato «violento per natura» e non temeva lo scontro con il governo. - facebook.com facebook

Nemesio Oseguera Cervantes è morto in un blitz militare a Tapalpa dopo anni di latitanza tra le montagne. Il boss del cartello Jalisco Nueva Generación era ricercato da #Messico e Usa, con una taglia da 15 milioni di dollari. x.com