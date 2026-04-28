Arrestato El Jardinero boss del cartello della droga Era tra i possibili eredi del Mencho

Le forze dell’ordine hanno arrestato un noto trafficante considerato tra i possibili successori di un noto leader criminale. L’uomo, noto con un soprannome, era considerato una figura di rilievo nel mondo del narcotraffico. La sua cattura avviene in un momento in cui le rotte illecite tra i territori di produzione e i mercati di consumo continuano a evolversi, senza interruzioni evidenti nel flusso delle attività criminali.

Le rotte invisibili che collegano i centri di produzione del mercato illecito ai terminali del consumo globale sono spesso teatro di mutamenti silenziosi, dove la caduta di una figura chiave non segna la fine di un sistema, ma l’inizio di una nuova, cruenta fase di assestamento. In un contesto geografico dove il controllo del territorio è una variabile instabile e la forza delle istituzioni si misura in operazioni chirurgiche condotte nell’ombra, l’equilibrio dei poteri criminali subisce scossoni che rimbombano ben oltre i confini nazionali. La cronaca recente ci restituisce il frammento di una strategia più ampia, volta a smantellare architetture logistiche complesse che hanno prosperato per anni grazie alla capacità di adattarsi a ogni pressione esterna.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Arrestato “El Jardinero”, boss del cartello della droga. Era tra i possibili eredi del Mencho Notizie correlate Il Cartello di Jalisco dopo El Mencho: chi è "El 03", il nuovo boss del cartello messicanoDomenica ricorreva un mese dall'operazione in cui è stato ucciso Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho: leader del Cartello di Jalisco Nuova... La “Negra”, la “Jefa” ed “El Jardinero”: la figlia, l’ex moglie e il luogotenente di El Mencho nella guerra alla successione del bossRoma, 23 febbraio 2026 – La figlia detta “La Negra”, l’ex moglie Rosalinda González Valencia, conosciuta come "La Jefa” ma anche un figlio “El... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Messico, arrestato El Jardinero, boss del cartello di Jalisco. Era tra i possibili eredi del Mencho; Messico, arrestato El Jardinero: uno dei boss del cartello di Jalisco; In Messico arrestato El Jardinero, il re dei narcos del cartello di Jalisco; Città del Messico, arrestato El Jardinero boss del cartello Jalisco. L'arrivo dopo la cattura. Blitz delle forze speciali: arrestato El Jardinero, tra i boss del cartello di JaliscoAudias Flores Silva, noto come El Jardinero e ritenuto uno dei principali esponenti del Cartel Jalisco Nueva Generación, è stato arrestato in un’operazione della Marina messicana dopo mesi di indagi ... notizie.it Arrestato El Jardinero, colpo al Cartello Jalisco: la taglia sul narcos da 5 milioniUn duro colpo al narcotraffico internazionale arriva dal Messico: le forze speciali hanno arrestato Audias Flores Silva, noto come El Jardinero, figura chiave del Cartello ... ilmattino.it ARRESTATO AD AGROPOLI 71ENNE CONDANNATO PER VIOLENZA SESSUALE SU MINORE- È finita ad la fuga di , 71enne originario di Portici, ricercato dal 2024 dopo una condanna definitiva per gravi reati ai facebook Picchia la madre e viola il divieto di avvicinamento: arrestato due volte in 48 ore x.com