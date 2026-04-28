Arrestata 24 ore dopo l' ultima volta | viola il divieto e torna a casa della madre

Una donna è stata arrestata a meno di ventiquattro ore dall’ultima volta che si era vista. Nonostante il divieto di avvicinarsi alla casa materna, ha deciso di tornare e si è introdotta nell’abitazione. Gli agenti del Commissariato di Assisi sono intervenuti e l’hanno fermata, applicando la misura cautelare prevista. La donna è stata portata in commissariato e successivamente in carcere.

Non ha rispettato la misura cautelare che le imponeva di stare lontana ed è stata arrestata dagli agenti del Commissariato di Assisi.Una rumena di 29 anni, con precedenti di polizia, è stata arrestata dopo una chiamata al Numero Unico di Emergenza fatta dalla madre della giovane, visibilmente.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Viola il divieto di avvicinamento e si presenta a casa dell’ex marito 80enne: arrestataHa violato il divieto di avvicinamento e si è presentata a casa dell’ex marito 80enne: per questo una donna di 49 anni è stata arrestata dalla... Viola il divieto e torna a perseguitare la madre: arrestatoL'uomo, già denunciato, è stato sorpreso dai carabinieri nell'abitazione della donna nonostante i provvedimenti del giudice Nonostante i... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Milano, indagine su giro di escort con bonifici per 750mila euro. Tra i clienti 70 calciatori; Bologna, 24enne arrestata per tentato furto aggravato; Impiegava migranti irregolari facendoli lavorare 14 ore al giorno, arrestata; Prato, sfruttava migranti: arrestata imprenditrice. Lite in famiglia degenera, arrestata donna di 32 anni - La 32enne, in evidente stato di alterazione, si è scagliata contro i militari della stazione di Cavriago intervenuti presso la sua abitazione a seguito di una segnalazione al 112. E' stata arrestata con l'accusa facebook La Corte d'appello lo mise nero su bianco: «Si trattò di un errore investigativo». Peccato che per quell'errore una donna innocente è stata arrestata e costretta a 6 anni di vicenda giudiziaria. (dalla nostra rubrica "Giustiziati" su @LaRagione_eu) x.com