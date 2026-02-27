Viola il divieto di avvicinamento e si presenta a casa dell’ex marito 80enne | arrestata

Una donna di 49 anni è stata arrestata dalla polizia dopo aver violato il divieto di avvicinamento e presentandosi a casa dell’ex marito, che ha 80 anni. L’episodio si è verificato ieri, quando la donna si è recata nel quartiere dell’uomo senza autorizzazione. Gli agenti sono intervenuti e hanno eseguito l’arresto.

Ha violato il divieto di avvicinamento e si è presentata a casa dell'ex marito 80enne: per questo una donna di 49 anni è stata arrestata dalla polizia. I fatti nel pomeriggio di ieri, giovedì 26 febbraio, a Latina.La 49enne di origini messicane, considerata responsabile della violazione dei.