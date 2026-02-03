Arrampicata sportiva il calendario nazionale FASI 2026 | tutte le competizioni tra Boulder Lead Speed e Para Climbing

La stagione 2026 dell’arrampicata sportiva italiana si apre con le date ufficiali delle competizioni nazionali. La Federazione ha annunciato il calendario che comprende Coppe Italia, Campionati Italiani e le tappe del settore giovanile, fino all’appuntamento più importante: i Mondiali Giovanili ad Arco. Le gare si svolgeranno tra le diverse specialità, come Boulder, Lead, Speed e Para Climbing, in un programma che si incastra perfettamente con le tappe di Coppa Europa.

Definite le date della stagione agonistica 2026: Coppe Italia, Campionati Italiani, settore giovanile e l'appuntamento clou con i Mondiali Giovanili ad Arco

ARRAMPICATA SPORTIVA / La Coppa Italia Boulder dà il via a una nuova stagione agonistica, si riparte da CuneoSabato 7 e domenica 8 febbraio, la Coppa Italia Boulder 2026 prenderà il via da Cuneo, ospitata dal centro di arrampicata Big Up. Un ritorno significativo: la struttura piemontese aveva già accolto il ... targatocn.it

