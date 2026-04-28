Arrampicata Coppa Europa Boulder | Avezou vince a Kaunas azzurri in finale

Nella prima tappa della Coppa Europa Boulder, si è svolta a Kaunas una competizione che ha visto l’Italia ottenere buoni risultati. Un atleta ha conquistato la vittoria, mentre altri due sono arrivati rispettivamente in sesta e settima posizione. In qualifica, un altro concorrente ha ottenuto un buon piazzamento, ma non è riuscito ad accedere alla fase finale.

Ottima prova dell’Italia nella prima tappa: Bagnoli 6°, Salvatore 7°. Sacripanti protagonista in qualifica ma fuori dalla finale. Grande spettacolo a Kaunas per la prima tappa di Coppa Europa Boulder, che ha visto 176 atleti confrontarsi su tracciature complesse e tecnicamente impegnative. Un banco di prova importante che ha messo in evidenza preparazione atletica e capacità tattiche dei partecipanti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Arrampicata, Coppa Europa Boulder: dieci azzurri al via in LituaniaA Kaunas debutta il circuito continentale 2026: nel weekend del 25-26 aprile l’Italia schiera cinque uomini e cinque donne. Arrampicata, 18 azzurri al via nella Coppa Europa Boulder Giovanile in PortogalloA Soure prima tappa della European Youth Series 2026: debutto internazionale per la Nazionale italiana giovanile. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: COPPA EUROPA BOULDER: UN BUON AVVIO CON 2 AZZURRI IN FINALE; Debutta in Lituania la Coppa Europa Boulder 2026; Arrampicata sportiva, Giovanni Bagnoli trionfa nella tappa d'esordio di Coppa Europa Boulder Under 19; COPPA EUROPA: SALVATORE E BAGNOLI IN FINALE!. Arrampicata, Coppa Europa Boulder: dieci azzurri al via in LituaniaA Kaunas debutta il circuito continentale 2026: nel weekend del 25-26 aprile l’Italia schiera cinque uomini e cinque donne. Esordio europeo a Kaunas Prende il v ... sportface.it Debutta in Lituania la Coppa Europa Boulder 2026Dopo tanta preparazione e tanta attesa prende il via questo weekend la sfida continentale sui blocchi, basata sul complesso equilibrio fra tecnica, esplosività, capacità di lettura e interpretazione d ... planetmountain.com Grande avvio per la squadra italiana nella Coppa Europa Boulder a Kaunas Al termine di una difficile finale Giovanni Bagnoli chiude 6º e Niccolò Antony Salvatore 7º Nelle altre fasi di gara Nicolò Sacripanti chiude 10º in semifinale mentre fuori dalla se facebook