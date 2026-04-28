Un'azienda italiana ha presentato un nuovo microcontrollore chiamato AX-HP, progettato per applicazioni industriali e di sicurezza. Questo dispositivo integra capacità di intelligenza artificiale e si distingue per la sua elevata efficienza energetica. Si tratta del secondo modello prodotto dall’azienda nel settore dei microcontrollori, con caratteristiche che puntano a migliorare le prestazioni in ambito industriale. La presentazione si è concentrata sulle funzionalità tecniche del dispositivo e sulla sua provenienza italiana.

AI ed elevata efficienza energetica per il lancio di AX-HP, il secondo microcontrollore creato in Italia. Arox, deep-tech italiana nel settore dei semiconduttori, fondata e guidata dal giovane Davide Toschi, ha annunciato che, il dispositivo, è stato progettato per estendere le capacità di elaborazione locale in applicazioni ad alto carico computazionale, mantenendo l’efficienza energetica fino a 10x superiore rispetto alle soluzioni della stessa categoria. Con AX-HP, l’azienda ha dato continuità al percorso intrapreso con AX-E0, evolvendo il proprio approccio architetturale. Le risorse ed il loro bilanciamento sono aumentate e migliorate, al fine di consentire elaborazioni più complesse, escludendo inefficienze funzionali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arox lancia AX-HP, un microcontrollore made in Italy energicamente efficiente con AI integrata pensato per l’industria e la sicurezza

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