BAT Italia lancia filiera tabacchicola digitale Made in Italy con AI e satelliti

In Italia è stata avviata la prima filiera tabacchicola completamente digitale e integrata, caratterizzata dall’uso di tecnologie come i dati satellitari e l’Intelligenza Artificiale. La nuova rete coinvolge diverse fasi della produzione e mira a garantire un monitoraggio continuo e preciso delle coltivazioni. L’obiettivo è rendere più efficiente e trasparente l’intera filiera del settore.

NAPOLI (ITALPRESS) – Nasce in Italia la prima filiera tabacchicola completamente integrata, digitale e monitorata attraverso dati satellitari e Intelligenza Artificiale. E' questo l'obiettivo del Memorandum d'Intesa triennale (2026-2028) siglato oggi a Napoli da BAT Italia, Confagricoltura, New Tab (Veneto) e PROTAB Italia (Campania). L'accordo – siglato a Palazzo San Teodoro durante l'evento dal titolo: “Filiera del tabacco 4.0: integrazione e digitalizzazione per un futuro più sostenibile”, patrocinato del Comune di Napoli, dalla Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Campania e in collaborazione con Agronetwork –... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - BAT Italia lancia filiera tabacchicola digitale Made in Italy con AI e satelliti Articoli correlati Una filiera pilastro del Made in Italy . Ricavi stabili, ma margini compressiLa filiera ceramica del distretto modenese, un’eccellenza del Made in Italy, ha concluso il 2024 con un fatturato complessivo di 10,3 miliardi di... Nautica filiera strategica per il Made in Italy, oltre 13 miliardi di valore aggiunto e 168 mila occupatiL'industria nautica italiana si conferma tra le filiere manifatturiere più rilevanti del Made in Italy per impatto economico, occupazione e capacità... Una raccolta di contenuti su Italia lancia Argomenti discussi: BAT Italia lancia filiera tabacchicola digitale Made in Italy con AI e satelliti. BAT Italia lancia filiera tabacchicola digitale Made in Italy con AI e satellitiNAPOLI (ITALPRESS) – Nasce in Italia la prima filiera tabacchicola completamente integrata, digitale e monitorata attraverso dati satellitari e Intelligenza Artificiale. E’ questo l’obiettivo del Memo ... msn.com Nasce la prima filiera tabacchicola made in Italy, a monitorarla sarà l'IaCon oltre 400 piccole e medie imprese e circa 6.000 operatori agricoli nasce oggi la prima filiera tabacchicola completamente made in Italy, integrata e digitale, monitorata attraverso dati satellitar ... ansa.it