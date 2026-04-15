Nomina responsabile finanziario Valentino replica ad Abategiovanni | Nessuna irregolarità

L’amministrazione comunale di Lusciano ha risposto alle critiche sollevate dal consigliere comunale riguardo alla nomina del responsabile del Settore Finanziario. Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale, tenutasi il 13, sono stati discussi i rilievi mossi dal consigliere. Il responsabile finanziario ha replicato affermando che non ci sono irregolarità nella nomina, respingendo ogni accusa in merito.

L’Amministrazione comunale di Lusciano interviene per fare chiarezza sulle polemiche relative alla nomina dell’attuale responsabile del Settore Finanziario, oggetto di rilievi da parte del consigliere comunale Abategiovanni, anche durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale tenutasi il 13.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Lavoratori di Heart Life in assemblea al Policlinico, la replica dell'azienda: "Nessuna irregolarità"In riferimento all’articolo pubblicato da Palermo Today riguardante le dichiarazioni della Fp Cgil di Palermo, Heart Life intende fare chiarezza... Roma, i Friedkin tirano dritto: nessuna proroga del Fair Play FinanziarioLa stagione 2025-2026 si sta avviando alla conclusione e la Roma rischia di restare nuovamente fuori dall’Europa che conta. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Consiglio comunale sul bilancio, tensione in aula. La minoranza abbandona la seduta; Lusciano. Approvato il bilancio riequilibrato: minoranza lascia l’aula tra le polemiche. Lusciano, nomina responsabile finanziario: l’Amministrazione smentisce irregolaritàLusciano (Caserta) - L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Valentino interviene per fare chiarezza sulle polemiche relative alla nomina ... pupia.tv