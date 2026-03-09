Le reazioni alla nomina di Mojtaba Khamenei come nuova Guida Suprema dell’Iran

È stato annunciato ufficialmente che Mojtaba Hosseini Khamenei, secondo figlio di Ali Khamenei, è diventato la nuova Guida Suprema dell’Iran. La nomina è stata comunicata senza ulteriori dettagli sul processo decisionale o le reazioni ufficiali. La notizia si aggiunge a un periodo di attenzione internazionale sulla leadership politica del paese.

Ora è ufficiale: è Mojtaba Hosseini Khamenei, secondogenito di Ali Khamenei, la nuova Guida Suprema dell’ Iran. La nomina di Mojtaba da parte dell’Assemblea degli Esperti, maturata in un clima di estrema segretezza, segna una successione dinastica che punta a garantire la stabilità della teocrazia sotto assedio. E a far sì che nulla cambi nel Paese, visto il suo forte legame con i Pasdaran. La nomina di Mojtaba Khamenei è una vittoria per i pasdaran. Di fatto, la nomina di Mojtaba Khamenei segna la vittoria del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica sul clero iraniano, che avrebbe preferito come massima autorità del mondo sciita un ayatollah, anziché un chierico giurista di medio rango. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Chi è Mojtaba Khamenei, il figlio dell’ayatollah verso la nomina a nuova Guida Suprema dell’IranCinquantasei anni, secondogenito di Ali Khamenei e figlio prediletto, Mojtaba che prende il posto del padre come Guida Suprema dell’Iran è un...

Iran, migliaia di persone festeggiano la nomina di Mojtaba Khamenei a nuova Guida SupremaMojtaba Khamenei, figlio della defunta Guida suprema iraniana, è stato nominato suo successore.

MOJTABA KHAMENEI:La nomina di Mojtaba Khamenei a terza Guida Suprema della Repubblica Islamica non è solo un cambio della guardia, ma un terremoto geopolitico che ridefinisce l’identità stessa del potere a Teheran. Qu ... 9colonne.it

Chi è Mojtaba Khamenei e perché la sua nomina cambia l'equilibrio regionaleMojtaba Khamenei, figlio del leader ucciso, appare come un elemento chiave della strategia dell'Iran per mostrare unità interna e dissuadere avversari esterni ... notizie.it

Corriere della Sera. . Mojtaba Khamenei è un morto che cammina. Donald Trump, comandante in capo della guerra preventiva all’Iran gliel’ha promesso: «Senza la mia approvazione il nuovo leader di Teheran non vivrà a lungo». Per il presidente americano i - facebook.com facebook

Alla fine, dopo le indecisioni della vigilia, l’Assemblea degli esperti ha deciso: è Mojtaba Khamenei il nuovo leader supremo dell'Iran, succedendo a suo padre Ali Khamenei, che già in passato lo aveva indicato come suo erede come guida spirituale del paes x.com