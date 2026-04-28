Ariano Irpino | il Campo Largo sfida le amministrative con un fronte unico

Ariano Irpino si avvicina alle elezioni comunali del 28 aprile con una coalizione chiamata Campo Largo. La coalizione, guidata da Carmine Grasso, ha presentato le liste per le amministrative e punta a mantenere la continuità con l’attuale giunta regionale. La campagna elettorale è iniziata con il fronte unito del gruppo, che si propone di concorrere alle elezioni locali.

? Cosa sapere Il Campo largo presenta le liste per le amministrative di Ariano Irpino il 28 aprile.. La coalizione guidata da Carmine Grasso punta sulla continuità con la giunta regionale.. L’Hotel Incontro di Ariano Irpino ospita martedì 28 aprile 2026 la presentazione ufficiale delle liste del Campo largo, con una partecipazione di folla che ha riempito la sala per sostenere la coalizione coordinata da Alessandro Ciasullo. Il gruppo, che riunisce diverse forze tra cui il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Noi di Centro, Alleanza Verdi Sinistra, il PSI e Italia viva-Casa Riformista, punta a consolidare un fronte comune in vista delle prossime amministrative.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ariano Irpino: il Campo Largo sfida le amministrative con un fronte unico Notizie correlate Elezioni amministrative ad Ariano Irpino, presentate le liste del Campo largoUna folla calorosa ha accolto la presentazione delle liste del Campo largo (buona parte del PD, Movimento 5Stelle, Noi di Centro, AVS, PSI, Italia... Verso le amministrative, "Patto Civico per Ariano Irpino" scende in campoIl Patto Civico per Ariano sarà presente con proprie liste alle prossime elezioni amministrative. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni ad Ariano Irpino, campo largo spaccato alla vigilia delle liste; Ariano Irpino, Cardinale in campo con il sostegno del sindaco Franza: domani già iniziato; Amministrative Ariano Irpino, Azione: Saremo in campo a sostegno di Ferrante; Ariano Irpino: Il Campo Largo è realtà. Noi Di Centro: Ora il PD scelga l’unità per vincere. Comunali Ariano: il candidato sindaco Mario Ferrante, domani, aprirà la campagna elettorale e presenterà liste e candidatiE’ ora di presentarsi. Così il comunicato stampa del candidato sindaco del centrodestra Mario Ferrante ad Ariano Irpino. Domani, giovedì 30 aprile , alle 19.30, presso l’Auditorium comunale Lina Wertm ... irpiniaoggi.it Ariano Irpino, Cardinale in campo con il sostegno del sindaco Franza: domani già iniziatoARIANO IRPINO- Una coalizione di centrosinistra al fianco di Roberto Cardinale, candidato Sindaco per le prossime elezioni amministrative, con l’obiettivo di proseguire e rinnovare un percorso di cres ... irpinianews.it Mario Ferrante apre la campagna elettorale e presenta liste e candidati ARIANO IRPINO. Giovedì 30 aprile, alle 19.30, presso l’Auditorium comunale Lina Wertmuller, il candidato sindaco Mario Ferrante presenterà liste e candidati. L’ex manager Asl è a capo - facebook.com facebook