Verso le amministrative Patto Civico per Ariano Irpino scende in campo

Il leader del Patto Civico per Ariano, Andrea Russo, ha annunciato che il gruppo politico scenderà in campo alle prossime elezioni amministrative, portando con sé un percorso iniziato nel 2020 e approfondito durante questa legislatura, ora rivisitato e rafforzato rispetto alla prima versione.

Il Patto Civico per Ariano sarà presente con proprie liste alle prossime elezioni amministrative. Lo farà con la forza di un percorso iniziato nel 2020, proseguito nel corso della attuale consiliatura ed oggi rigenerato, rafforzato e ricostruito rispetto all’assetto originario.In questi cinque anni abbiamo onorato fino in fondo l’impegno assunto con gli elettori, conducendo, insieme agli altri gruppi di minoranza presenti in Consiglio Comunale ed in primis con la lista “Moderati per Ariano”, un’opposizione severa ma mai preconcetta, e soprattutto prediligendo, rispetto alla mera contrapposizione politica, l’esame dei problemi e dei fatti e l’individuazione di soluzioni.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su patto civico

Il Museo Civico e della Ceramica di Ariano Irpino ospita il concerto “Christmas Ensemble” sabato 3 gennaio alle ore 19.

Ultime notizie su patto civico

Argomenti discussi: Elezioni Arezzo, Alleanza Progressista si presenta alla città: partecipazione, unità e un patto per il cambiamento. L'endorsement di Giani; Amministrative a Castrovillari, Patto Civico sostiene Luca Donadio: Alleanza tra movimenti liberi; Patto per il Nord Emilia, Antonio Bottoni è il nuovo responsabile per l'Alto Ferrarese; Fisco e Pmi: il nuovo patto è una buona chance. Ma non per tutti.

Verso le amministrative. Così i Dem lanciano Maineri sulla fascia del campo largoSe sulla partita delle amministrative il centrodestra cerca di ricompattare la squadra e intanto gioca di rimessa, testando qualche scambio col terzino destro del civismo Meciani, il Partito ... lanazione.it

Verso le amministrative. Zucconi pensa alla corsaL’onorevole di FdI starebbe valutando di proporsi come candidato del centrodestra. E Dondolini spera: Qualora sciogliesse le riserve noi siamo pronti a sostenerlo. Non lo ha mai nascosto, nemmeno ... lanazione.it

A Palazzo Civico, questa mattina, la riunione del Comitato del Patto di Sindacato di Iren, insieme alla Sindaca di Genova Silvia Salis Sindaca, al Sindaco di Reggio Emilia Marco Massari e ai vertici del Gruppo. Un’occasione di confronto sul Piano Industriale 2 - facebook.com facebook