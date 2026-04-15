Già a dicembre 2024, aveva lasciato intendere qualcosa pubblicando un video in studio insieme a Stuart Price, uno dei produttori di Confessions on a Dance Floor, il disco del 2005 che aveva ridefinito il suo rapporto con la dance, trainato da Hung Up, ancora oggi tra i suoi brani più riconoscibili. E all’inizio del 2025 aveva nuovamente dichiarato di essere al lavoro su un sequel di Confessions, a sei anni dal suo ultimo album Madame X. Il nuovo capitolo è stato anticipato da uno snippet, un’anteprima audio, I Feel So Free, che sembra confermare la direzione: dance, con un’idea chiara di continuità. Negli anni successivi a Madame X (2019),...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Madonna, il 3 luglio esce il nuovo album, Confessions on a Dance Floor: Part II

The Untold Story of Madonna's Confessions on a Dance Floor Part 1

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