Stefano Bollani esce il 20 marzo il nuovo disco Tutta Vita Live

Il 20 marzo esce “Tutta Vita Live” di Stefano Bollani, registrato con il suo gruppo All Stars. Il disco, pubblicato da Ponderosa Music Records, raccoglie le esibizioni dal vivo del famoso pianista e compositore italiano. Bollani ha deciso di condividere queste performance intense e spontanee, catturando l’atmosfera dei concerti. Nei brani si sentono l’energia e l’improvvisazione che caratterizzano i suoi spettacoli. Il nuovo album arriva dopo mesi di concerti e prove sul palco. La data di uscita si avvicina, e i fan attendono con entusiasmo.

Roma, 19 feb. (askanews) – Esce il 20 marzo per Ponderosa Music Records, "Tutta Vita Live" di Stefano Bollani con la formazione All Stars. Un disco registrato dal vivo durante il concerto al Teatro Politeama Rossetti di Trieste il 17 febbraio 2025, momento culminante dell'opera filmica coprodotta dalla coppia d'arte e di vita, Valentina e Stefano, e di prossima distribuzione per Lucky Red. Nel nuovo album, come già nel film "Tutta Vita", ci sono quindi le "All Stars": Stefano Bollani (Piano); Enrico Rava (Flugelhorn); Paolo Fresu (Flugelhorn and multieffects); Daniele Sepe (Saxophones and Flutes); Antonello Salis (Accordion); Ares Tavolazzi (Double Bass); Roberto Gatto (Drums); Matteo Mancuso (Guitar); Christian Mascetta (Guitar) e Frida Bollani Magoni (Piano and Voice).