aria di rassegnazione ma dita incrociate

I tifosi dello Spezia sembrano ormai rassegnati alla possibile retrocessione, commentando la situazione attuale della squadra. Secondo alcuni, con due vittorie i play-out resterebbero un’opzione ancora percorribile, ma la formazione viene giudicata troppo debole e mal costruita. Le opinioni raccolte riflettono un senso di frustrazione e scetticismo riguardo alle possibilità di salvezza.

I tifosi aquilotti paiono ormai rassegnati alla retrocessione dello Spezia: "Con due vittorie i play-out sarebbero ancora possibili, ma questa squadra è troppo debole e costruita male. Comunque noi ci saremo sempre, anche in Serie C". Ha perso la speranza Franco Berlenghi: "Purtroppo, dopo la sconfitta di Catanzaro, il destino è segnato. Troppi gli errori commessi dal ds sul mercato in estate e a gennaio. Credo che la salvezza sia ormai una sorta di mission impossible visto che la prossima partita, al ‘Picco’, vi sarà la capolista Venezia. Sarà una retrocessione amarissima, che però andrà accettata a testa alta. Di sicuro, chi vuole bene allo Spezia ci sarà sempre, a prescindere dalla categoria".🔗 Leggi su Lanazione.it

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Aria di rassegnazione, ma dita incrociateCon due vittorie play-out ancora possibili. Squadra troppo debole e costruita male. Noi ci saremo sempre, anche in serie C ... msn.com

Maggio 2016 Siamo a casa. Finalmente aria di riposo, famiglia, gioia. Molte preoccupazioni per ciò che ci aspetta. Un futuro incerto. 20 % di possibilità di vivere e 80 % di possibilità di morire. Ce la giochiamo tutta, con fede, con coraggio, con la speranza di sa - facebook.com facebook