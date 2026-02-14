Infortunio McTominay dita incrociate in casa Napoli | può succedere oggi!

Scott McTominay si è infortunato durante l'allenamento, e i club italiani sperano che possa recuperare in tempo per la partita di domani sera al ‘Maradona’. La squadra si prepara con ansia, tenendo le dita incrociate, mentre i medici monitorano attentamente le condizioni del centrocampista scozzese.

In casa Napoli si attende l’ok definitivo per la convocazione di Scott McTominay per la sfida di domani al ‘Maradona’ contro la Roma. Il centrocampista scozzese, uscito anzitempo nella trasferta contro il Genoa, ha saltato il Como in Coppa Italia per via di un problema che si porta dietro da inizio stagione. Ora ci sono i giallorossi, partita cruciale per la lotta Champions. McTominay, oggi giornata cruciale: dita incrociate. Dita incrociate per Antonio Conte e i tifosi del Napoli. Le prossime ore saranno decisive per capire se ci sarà o meno la convocazione della colonna azzurra, lo afferma il Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

In casa Napoli cresce l’ansia per le condizioni di McTominay, che si è infortunato durante l’allenamento.

