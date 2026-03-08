WWE | Dita incrociate per Kevin Owens previsto nuovo controllo medico in estate

Kevin Owens, uno dei lottatori più seguiti della WWE, è attualmente fuori dal ring a causa di un infortunio al collo subito prima di WrestleMania 41. Dopo l’incidente, Owens ha dovuto saltare il match contro Randy Orton durante l’evento di SmackDown a Bologna. Per il momento, si attendono ulteriori controlli medici, con un nuovo esame previsto per questa estate.

Di tutti gli infortunati in casa WWE, forse quello di cui si sente di più la mancanza è Kevin Owens, fuori da poco prima di WrestleMania 41 per un brutto infortunio al collo che lo costrinse a saltare il match contro Randy Orton, annunciato nella puntata di SmackDown di Bologna. Fin dall’inizio era stato percepito come un infortunio grave, al punto che alcuni parlavano di carriera finita. Dopo mesi in cui KO è apparso in video molto più asciutto e visibilmente più in forma, potrebbero esserci delle novità in merito al suo futuro in WWE. Un barlume di speranza per Kevin Owens. Dopo diversi mesi di silenzio in merito alle sue condizioni di salute, un nuovo report suggerisce che la WWE potrebbe avere le idee più chiare sul quando, o se, il wrestler canadese potrà tornare a lottare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

