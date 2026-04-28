Arezzo Wave L’Academy riparte al Rosini

L’Academy di Arezzo Wave riprende le attività a Lucignano, dove si svolge la seconda fase di Aria di musica. L’evento si tiene presso il Rosini, con inizio oggi e conclusione prevista per il 3 maggio. La manifestazione coinvolge diverse sessioni dedicate alla musica dal vivo e all’apprendimento. La partecipazione è aperta a studenti e appassionati di musica della zona.

L’accademia rock di Arezzo Wave torna a Lucignano da oggi al 3 maggio con la seconda sezione di Aria di musica. Dopo il grande successo al teatro Rosini della prima sessione dell’Arezzo Rock Italian Academy, il progetto speciale legato ai quarant’anni di Arezzo Wave, che ha visto protagonisti 18 giovani musicisti selezionati in tutta la Toscana, finanziata dal Fse Regione Toscana e giovani Si, adesso il progetto entra nel vivo. Da oggi al 3 maggio tornerà a Lucignano per la seconda sessione l’accademia del rock targata Arezzo Wave. Ospiti d’onore saranno I Ladri di Carrozzelle. Il loro "scuola tour" farà tappa al teatro Rosini il 4 maggio alle 11 per gli studenti dell’Ic Levi Montalcini.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo Wave. L’Academy riparte al Rosini Notizie correlate Arezzo Wave in scena, oggi parte l’AcademyArezzo, 24 febbraio 2026 – Parte oggi con la prima sessione di lezioni che si svolgeranno fino al 1 marzo al Teatro Comunale di Lucignano, «Aria di... Academy di Arezzo Wave. Giovani talenti in campodi Angela Baldi Sono aperte le iscrizioni per l’academy di Arezzo Wave dedicata ai giovani talenti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Aria di musica, torna l’Arezzo Rock Italian Academy; Arezzo Wave. L’Academy riparte al Rosini; Aria di musica torna l’Arezzo Rock Italian Academy. Spazio ai giovani talenti: al via la seconda sessione di Arìa di musica la residenza a cura di Arezzo WaveDal 28 aprile al 3 maggio al Teatro Rossini di Lucignano saliranno in cattedra Alex Braga e i Ladri di carrozzelle per Arìa di musica ... intoscana.it Aria di musica, torna l’Arezzo Rock Italian AcademyDal 28 aprile al 3 maggio al Teatro Comunale di Lucignano arrivano Alex Braga, I Ladri di Carrozzelle e numerosi altri protagonisti del settore ... lanazione.it NEWS! Stati Generali del Rock / Arezzo Wave Contest & Festival - Al via le iscrizioni gratuite per l’edizione 2026 del contest: scadenza 4 maggio 2026 https://www.mescalina.it/musica/news/stati-generali-del-rock-arezzo-wave-contest-festival-al-via-le-is - facebook.com facebook