Arezzo Wave in scena oggi parte l’Academy

Il festival Arezzo Wave ha avviato oggi l’Academy, dopo aver scelto il Teatro Comunale di Lucignano come sede. La causa è l’interesse crescente per sostenere i giovani musicisti emergenti, che potranno partecipare a una settimana di workshop e sessioni pratiche. Quattro giorni intensi di formazione e confronto, con il coinvolgimento di artisti e professionisti del settore. La manifestazione prosegue fino al primo marzo, offrendo un’opportunità concreta ai talenti locali.

Arezzo, 24 febbraio 2026 – Parte oggi con la prima sessione di lezioni che si svolgeranno fino al 1 marzo al Teatro Comunale di Lucignan o, «Aria di musica » l'Academy di Arezzo Wave dedicata ai giovani talenti. Fra i docenti Elio, BigMama, Alex Braga, Cristiano Godano, Ladri di Carrozzelle, e dj Ralf. Parte il nuovo percorso di formazione promosso da Fondazione Arezzo Wave Italia e Regione Toscana ideato in occasione dei 40 anni d i Arezzo Wave Festival e dedicato ai giovani talenti della musica tra i 18 e i 35 anni. Un progetto pensato per accompagnare le nuove generazioni di musicisti in un'esperienza professionalizzante immersiva e completamente gratuita.