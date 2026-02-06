Academy di Arezzo Wave Giovani talenti in campo

L’Academy di Arezzo Wave apre le iscrizioni e offre ai giovani talenti l’opportunità di mettersi alla prova. Tra i docenti ci sono artisti noti come Elio, BigMama, Alex Braga, Cristiano Godano, Ladri di Carrozzelle e dj Ralf. La scuola punta a scoprire e valorizzare le nuove promesse della musica italiana.

di Angela Baldi Sono aperte le iscrizioni per l’academy di Arezzo Wave dedicata ai giovani talenti. Fra i docenti Elio, BigMama, Alex Braga, Cristiano Godano, Ladri di Carrozzelle e dj Ralf. Le candidature dovranno arrivare entro il 13 febbraio sul sito www.arezzowave.com, la partecipazione è gratuita. La Fondazione Arezzo Wave Italia ha aperto ufficialmente le iscrizioni per ’Aria di Musica – Arezzo Rock Italian Academy’, la nuova academy ideata in occasione dei 40 anni di Arezzo Wave e rivolta a giovani artisti fra 18 e 35 anni. Un percorso di formazione e pratica musicale guidato da musicisti e professionisti di primo piano della scena italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Academy di Arezzo Wave. Giovani talenti in campo Approfondimenti su Arezzo Wave Aria di musica, aperte le iscrizioni per l’academy di Arezzo Wave dedicata ai giovani talenti Sono aperte le iscrizioni per ARÌA DI MUSICA – Arezzo Rock Italian Academy, un percorso formativo dedicato ai giovani talenti musicali tra i 18 e i 35 anni. ARÌA di musica, il futuro sale sul palco: Arezzo Wave lancia la sua academy: unica realtà finanziata nella provincia di Arezzo Arezzo Wave presenta ARÌA di musica, un progetto dedicato a giovani musicisti e musiciste under 36, nato per favorire la crescita artistica e professionale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Arezzo Wave Argomenti discussi: Academy di Arezzo Wave. Giovani talenti in campo; Arezzo Wave, aperte le iscrizioni ad Arìa di Musica; ARÌA di musica 2026: BigMama invita i giovani artisti toscani a entrare nella residenza di Arezzo Wave; Giovanisì - Regione Toscana: bandi per residenze artistiche musicali con percorsi formativi. Academy di Arezzo Wave. Giovani talenti in campodi Angela Baldi Sono aperte le iscrizioni per l’academy di Arezzo Wave dedicata ai giovani talenti. Fra i docenti Elio, ... quotidiano.net Aria di musica, aperte le iscrizioni per l’academy di Arezzo Wave dedicata ai giovani talentiFra i docenti Elio, BigMama, Alex Braga, Cristiano Godano, Ladri di Carrozzelle, Dj Ralf ... msn.com ARÌA di musica 2026: BigMama invita i giovani artisti toscani a entrare nella residenza di Arezzo Wave x.com L'iniziativa ideata da Mauro Valenti, l'inventore di Arezzo Wave, per aiutare i giovani che vogliono intraprendere una carriera nel campo della musica facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.