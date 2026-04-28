Arezzo installazione artistica notturna | tre giovani appendono una bici a Guido Monaco per dare una svolta verticale al traffico

Nella notte ad Arezzo, tre giovani si sono introdotti nel centro storico e hanno appeso una bicicletta alla statua di Guido Monaco, trasformandola temporaneamente in una rastrelliera sopraelevata. L’azione, portata avanti da un gruppo di “curatori urbani indipendenti”, ha attirato l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine, che sono intervenute per rimuovere l’installazione. Nessuno dei partecipanti ha fornito dichiarazioni pubbliche sull’evento.

AREZZO – Si definiscono “curatori urbani indipendenti” i tre giovani protagonisti della performance che, nella notte, ha trasformato la statua di Guido Monaco in un’improbabile rastrelliera sopraelevata. L’opera, intitolata “Cojoni – studio sul parcheggio impossibile”, è stata prontamente condivisa su Facebook da Giueppe, diventando virale tra commenti indignati, riflessioni filosofiche e qualche rara apertura al concetto di arte contemporanea applicata al ciclismo. Secondo una fonte vicina al gruppo (un amico che “non c’era ma ha visto tutto”), l’obiettivo era “sensibilizzare sul problema del parcheggio selvaggio. spostandolo semplicemente più in alto, dove nessuno può arrivare”.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, installazione artistica notturna: tre giovani appendono una bici a Guido Monaco per “dare una svolta verticale al traffico” Notizie correlate Leggi anche: Arezzo, la Guido d’Arezzo nel mirino: “Pare più un club che una fondazione” Arezzo Science Lab, una serata con Guido TonelliArezzo, 18 aprile 2026 – Martedì 21 aprile alle ore 21 al Teatro Petrarca sarà di scena il Professor Guido Tonelli per la sua conferenza: “Materia,...