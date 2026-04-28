Arezzo in Serie B il day after del presidente Manzo | Già al lavoro per il club E partiamo con lo stadio

Da lanazione.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giorno dopo la promozione in Serie B, il presidente del club ha dichiarato di essere già al lavoro per preparare la squadra e ha annunciato che si concentreranno anche sulla riqualificazione dello stadio. La stagione si è conclusa con la soddisfazione di aver attirato nuovamente il pubblico sugli spalti, un risultato che il presidente ha puntato a sottolineare come il traguardo più significativo raggiunto.

Arezzo, 28 aprile 2026 – C’è una frase che più di ogni altra racconta il senso profondo della stagione dell’Arezzo: “ La gioia più bella è aver riportato la gente allo stadio”. Nel day after del presidente dell’Arezzo  Guglielmo Manzo non c’è soltanto la soddisfazione legittima e incontenibile per una promozione in serie B attesa per quasi vent’anni, ma la fotografia esatta di un percorso che ha restituito entusiasmo, orgoglio e un fortissimo senso di appartenenza a un’intera città. “Il calcio aggrega, dà emozioni”, insiste Manzo. E Arezzo, oggi, è tornata a viverle tutte, riempiendo di nuovo gli spalti di sciarpe, di bandiere al vento e, soprattutto, di nuove generazioni di tifosi che hanno finalmente ritrovato un mito tangibile da sostenere.🔗 Leggi su Lanazione.it

arezzo in serie b il day after del presidente manzo gi224 al lavoro per il club e partiamo con lo stadio
© Lanazione.it - Arezzo in Serie B, il day after del presidente Manzo: “Già al lavoro per il club. E partiamo con lo stadio”

Notizie correlate

Scafatese, società già al lavoro per riqualificare lo stadio per la serie CTempo di lettura: 2 minutiNel girone G di Serie D, nelle 9 giornate che mancano è un tranquillizzante +11 sul Trastevere quello che dovrà gestire la...

Manzo: "L’Arezzo è più forte, lo dimostri""Prevale ancora la fiducia per questo finale di campionato che deriva dalle certezze che abbiamo acquisito in un percorso che è stato importante.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: L'Arezzo torna in B, si salva la Samb. Atalanta ai playoff, Foggia retrocesso. Tutti i verdetti; Arezzo, è fatta: la B è tua! Gli amaranto battono la Torres e conquistano la promozione; L'Arezzo torna in Serie B: battuta anche la Torres, amaranto promossi all'ultima giornata; L'Arezzo torna in Serie B dopo 19 anni: l'ultima volta c'erano la Juve e Conte in panchina.

arezzo in serie bArezzo in Serie B, il day after del presidente Manzo: Già al lavoro per il club. E partiamo con lo stadioIl numero uno della società non si concede un attimo di pausa ed è concentrato sulla prossima stagione tra squadra e nuovo Comunale: Vedere tanta gente la gioia più bella. Retrocedemmo e mi dissi: pe ... lanazione.it

arezzo in serie bArezzo, il sogno è realtà: il Cavallino torna in Serie B dopo 19 anniBattuta la Torres 3-1 in un Comunale sold out: esplode la festa amaranto. Il presidente Manzo: Traguardo storico, ora programmiamo il futuro e lo stadio ... intoscana.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.