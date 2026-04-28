Il giorno dopo la promozione in Serie B, il presidente del club ha dichiarato di essere già al lavoro per preparare la squadra e ha annunciato che si concentreranno anche sulla riqualificazione dello stadio. La stagione si è conclusa con la soddisfazione di aver attirato nuovamente il pubblico sugli spalti, un risultato che il presidente ha puntato a sottolineare come il traguardo più significativo raggiunto.

Arezzo, 28 aprile 2026 – C’è una frase che più di ogni altra racconta il senso profondo della stagione dell’Arezzo: “ La gioia più bella è aver riportato la gente allo stadio”. Nel day after del presidente dell’Arezzo Guglielmo Manzo non c’è soltanto la soddisfazione legittima e incontenibile per una promozione in serie B attesa per quasi vent’anni, ma la fotografia esatta di un percorso che ha restituito entusiasmo, orgoglio e un fortissimo senso di appartenenza a un’intera città. “Il calcio aggrega, dà emozioni”, insiste Manzo. E Arezzo, oggi, è tornata a viverle tutte, riempiendo di nuovo gli spalti di sciarpe, di bandiere al vento e, soprattutto, di nuove generazioni di tifosi che hanno finalmente ritrovato un mito tangibile da sostenere.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo in Serie B, il day after del presidente Manzo: “Già al lavoro per il club. E partiamo con lo stadio”

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