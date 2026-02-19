Scafatese società già al lavoro per riqualificare lo stadio per la serie C

Nel girone G di Serie D, nelle 9 giornate che mancano è un tranquillizzante +11 sul Trastevere quello che dovrà gestire la capolista Scafatese che sta già lavorando in vista della prossima stagione per disporre di un impianto adatto alla serie superiore. A muoversi in prima persona è stato il presidente Felice Romano che ha avviato da tempo una proficua interlocuzione con il Comune per anticipare il più possibile i tempi. "A seguito – si legge nella nota del massimo dirigente gialloblù – della riunione tenutasi con il Sindaco, ho provveduto immediatamente, a nome della Scafatese Calcio, a trasmettere tutta la documentazione richiesta relativa alla proposta di concessione per la riqualificazione e la successiva gestione del complesso sportivo "Giovanni Vitiello".