Un rappresentante della squadra ha dichiarato che l’Arezzo è più forte e che questa convinzione si dimostrerà nel finale di campionato. Ha inoltre espresso fiducia nel percorso fatto finora, sottolineando che le certezze acquisite durante la stagione rappresentano una base solida per le prossime sfide. La squadra si prepara quindi a confermare il proprio valore nelle ultime partite.

"Prevale ancora la fiducia per questo finale di campionato che deriva dalle certezze che abbiamo acquisito in un percorso che è stato importante. E’ altrettanto ovvio che nelle ultime settimane qualcosa si è inceppato nel nostro meccanismo. Va risolto ciò che ha smesso di funzionare e che ci è costato punti persi in classifica. Io e Cutolo abbiamo consegnato a Bucchi una Ferrari e sono ancora convinto che il nostro sia l’organico più forte del girone e quindi adesso tocca al mister far ripartire la macchina a pieni giri". Guglielmo Manzo va dritto al punto. Il presidente è consapevole che l’Arezzo sia arrivato alla volata finale sgonfio e quindi ha scelto di intervenire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Manzo: "L’Arezzo è più forte, lo dimostri"

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