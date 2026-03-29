Andrea Iannone piazza pulita su Instagram | spariscono tutte le foto con le sue ex

Andrea Iannone ha eliminato tutte le foto che lo ritraevano con le sue ex dal suo profilo Instagram, mantenendo visibile soltanto un’immagine. La scelta è stata comunicata attraverso la rimozione dei post precedenti, lasciando un solo scatto pubblicato. Questa decisione è stata notata dai follower, che hanno commentato il profilo in diverse occasioni.

Un gesto piuttosto eloquente quello di Andrea Iannone, che su Instagram ha deciso di cancellare tutte le sue foto, lasciando visibile ai suoi numerosi follower un solo scatto. Una scelta drastica che lancia un messaggio ben preciso: chiudere definitivamente col passato, proprio mentre il chiacchiericcio sulla sua vita privata si fa sempre più insistente. Andrea Iannone cancella tutte le foto dal suo profilo Instagram: la cesura col passato. Pulizia totale su Instagram per Andrea Iannone: il pilota continua a far parlare di sé per la sua vita privata e sentimentale, decisamente tormentata nell’ultimo periodo, richiamando l’attenzione dei più curiosi con un gesto che lascia poco spazio ai dubbi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Andrea Iannone, piazza pulita su Instagram: spariscono tutte le foto con le sue ex Articoli correlati Elodie lontana da Andrea Iannone: su Instagram le foto in vacanza con FranceskaElodie dimentica Andrea Iannone e si diverte in Thailandia con Franceska, la ballerina del suo tour con cui, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe... Leggi anche: Andrea Iannone ai ferri corti con le ex fidanzate, cancella tutte le foto dai social: tranne una Aggiornamenti e contenuti dedicati a Andrea Iannone Temi più discussi: Andrea Iannone fa piazza pulita: via tutte le foto con le ex (e non solo) dagli account social; Andrea Iannone, piazza pulita su Instagram: spariscono tutte le foto con le sue ex; Andrea Iannone cancella tutto delle ex: sui social resta solo una foto; Andrea Iannone pasticcia coi social, dalle foto con le ex cancellate alle minacce allarmanti: Ti sfondo, esci fuori. Andrea Iannone cancella tutto delle ex: sui social resta solo una fotoIl pilota Andrea Iannone volta pagina su Instagram: spariscono le fidanzate storiche e rimane un unico scatto simbolico ... tgcom24.mediaset.it Iannone shock su Instagram: elimina tutte le ex ma spunta una foto inaspettataAndrea Iannone rivoluziona il suo profilo Instagram. Il pilota di Vasto cancella le foto delle ex (Elodie, Belen) e tiene solo un post speciale. Scopri il motivo. piudonna.it Che ne pensa @michelepirro51 di @andreaiannone come collaudatore Ducati al suo fianco “Lo lascio dire a te!” Al di là della valutazione sull’ex pilota di MotoGP e SBK Pirro ha chiarito bene cosa voglia dire fare il collaudatore. Chi sarà secondo voi il collau - facebook.com facebook