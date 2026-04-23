Al via Expo Comics quattro giorni di eventi alla Fiera del Mediterraneo

È iniziata la quarta edizione di Expo Comics, che si svolge alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. La manifestazione durerà quattro giorni e include vari eventi dedicati agli appassionati di fumetti, giochi e intrattenimento. L’evento è stato inaugurato questa mattina e si rivolge sia al pubblico di famiglie sia agli operatori del settore, con numerose attività previste fino a domenica.

Inaugurato Expo Comics 2026, la manifestazione in programma alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. “Expo Comics è un evento che negli anni è cresciuto in modo significativo, diventando un punto di riferimento per appassionati, famiglie e operatori del settore”, commenta l'assessore regionale.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Alla Fiera del Mediterraneo l'Expo Comics & Games 2026: in programma anche il concerto di Giorgio VanniDopo il grande successo delle passate edizioni, ritorna la Fiera dedicata al mondo dei fumetti, videogiochi e cosplay alla Fiera del Mediterraneo di... Dall'Expo Comics alla Campionaria, il Comune dà l'ok alla concessione: tutti gli eventi in programma alla FieraL'Amministrazione ha ufficializzato la graduatoria relativa all'avviso pubblico per la concessione temporanea di alcune aree interne, in attesa... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cosplay e videogiochi protagonisti alla Fiera, torna l'appuntamento con l'Expo Comics & Games; Expo Comics & Games 2026 a Palermo dal 23 al 26 aprile; Expo Comics & Games a Palermo 2026; Manga, giochi e cosplay:è una città a fumetti. Expo Comics & Games 2026, la quinta edizione alla Fiera del Mediterraneo a Palermo dal 23 al 26 aprileDopo il grande successo delle passate edizioni, ritorna la Fiera dedicata al mondo dei fumetti, videogiochi e cosplay alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, dal 23 al 26 aprile 2026. […] ... blogsicilia.it Expo Comics & Games 2026, la quinta edizione alla Fiera del Mediterraneo a Palermo dal 23 al 26 aprile – Il taglio del nastro giovedì alle 11Dopo il grande successo delle passate edizioni, ritorna la Fiera dedicata al mondo dei fumetti, videogiochi e cosplay alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, dal 23 al 26 aprile 2026. Il taglio del na ... vivienna.it PORTFOLIO REVIEW Sogni di lavorare nel mondo del fumetto o dell'illustrazione All’Expo Comics & Games 2026 arrivano i Portfolio Review: incontri diretti con editor, autori e professionisti del settore pronti a guardare i tuoi lavori e darti un parere reale. P - facebook.com facebook