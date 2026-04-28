Arenella Sos per tratto di Conte della Cerra | Pessime condizioni decoro igiene viabilità e sicurezza

Una zona recintata in Via Conte della Cerra all’Arenella, vicino al civico 45, ha suscitato segnalazioni per le sue pessime condizioni di decoro, igiene, viabilità e sicurezza. La richiesta di intervento proviene dalla rete sociale No Box-Diritto alla città, che chiede un intervento risolutivo per migliorare la situazione dell’area di cantiere. La questione è stata resa nota attraverso una comunicazione pubblica rivolta alle autorità competenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Una richiesta di intervento risolutivo dell’area di cantiere recintata in Via Conte della Cerra all’Arenella, in prossimità del civico 45, arriva dalla rete sociale No Box-Diritto alla città. La pec è stata inviata oggi a quattro assessori del Comune di Napoli, ciascuno per le proprie competenze, e alla Municipalità 5. “ Oltre 15 anni fa – spiega la mail del portavoce Aldo Pappalepore -, l ’area fu interessata dal crollo di una parte del costone sovrastante (giardini di proprietà privata). Ne seguì un lungo contenzioso che, secondo le nostre informazioni, si è concluso”. Manco a dirlo, “ attualmente le condizioni di decoro urbano, di sicurezza, di viabilità, di igiene urbana sono pessime” aggiunge la pec, allegando foto eloquenti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Arenella, Sos per tratto di Conte della Cerra: “Pessime condizioni decoro, igiene, viabilità e sicurezza” Notizie correlate Cavaglietto, via Cavaglietto in pessime condizioni: numerose buche mettono a rischio la sicurezzaA Cavaglietto, in provincia di Novara, le condizioni di via Cavaglietto sono ormai vergognose. Controlli della polizia, scoperte pessime condizioni igieniche: chiusa bottega del centroUn negozio di vicinato del centro di Gavardo è stata temporaneamente chiuso a seguito di controlli approfonditi condotti dagli agenti...