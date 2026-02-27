Cavaglietto via Cavaglietto in pessime condizioni | numerose buche mettono a rischio la sicurezza

A Cavaglietto, in provincia di Novara, la strada via Cavaglietto si trova in condizioni molto critiche. Il manto stradale è gravemente danneggiato e presenta numerose buche profonde, alcune di queste raggiungono dimensioni notevoli. La situazione mette a rischio la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti che transitano in quella zona. La strada appare in uno stato di abbandono evidente.