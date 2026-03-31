Pasqua al museo gratis nei musei statali della Toscana e aperture straordinarie lunedì di Pasquetta

Per la giornata di Pasqua, domenica 5 aprile, molti musei statali della Toscana saranno aperti gratuitamente al pubblico, in quanto si tratta della prima domenica del mese con ingresso libero. In occasione della festività, alcuni musei prevedono aperture straordinarie anche lunedì di Pasquetta, offrendo l’opportunità di visitare le collezioni senza costi aggiuntivi. L’iniziativa coinvolge diverse strutture gestite dalla Direzione regionale Musei nazionali Toscana e altri enti.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga A Firenze la domenica di Pasqua e, straordinariamente, il lunedì di Pasquetta al Museo di San Marco sarà possibile ammirare la Sala del Beato Angelico riaperta con un nuovo allestimento che conta ben 33 tavole del celebre frate pittore, rendendola la più grande e importante raccolta al mondo di opere su tavola dell’artista – include inoltre dipinti mai esposti al pubblico prima della recente mostra dedicata all’Angelico, come il Trittico francescano della Compagnia di San Francesco in Santa Croce, ricomposto nella sua interezza dopo il magistrale restauro dell’Opificio delle Pietre Dure, accanto alla croce sagomata restituita alla produzione giovanile del maestro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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